Омич, сбивший мать с тремя детьми, не в состоянии платить пострадавшим

Сегодня, 6 февраля, началось судебное рассмотрение дела Алладина Горчуева, совершившего наезд на четверых человек на улице Светловской.

На сегодшнем заседании гособвинение запросило для Горчуева три года и четыре месяца тюрьмы. Подсудимый, в свою очередь, полностью признал вину и заявил, что не намерен просить смягчения приговора.

Алладин Горчуев сейчас выплачивает пострадавшей стороне ущерб. Однако ему удалось выплатить лишь 30 тысяч рублей из 25 миллионов. Как сообщает телеканал "Продвижение", в прениях Горчуев заявил, что единственный его источник дохода - пенсия, поэтому он не может выплатить всю заявленную потерпевшими сумму.

ДТП произошло 11 октября прошлого года. Семья стояла на остановке в ожидании общественного транспорта. Как рассказал на допросе Горчуев, он отвлёкся от дороги, потянувшись за сигаретами. В этот момент автомобиль сбил мать с тремя детьми. Шестилетняя девочка погибла на месте. Горчуев скрылся с места преступления. Явку с повинной он оформил после того, как его объявили в розыск.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".