Омич, сбивший мать с тремя детьми, не в состоянии платить пострадавшим
Общество  •   6 февраля 2017, 17:19, последнее обновление 6 февраля 2017, 17:34  •  печать

Омич, сбивший мать с тремя детьми, не в состоянии платить пострадавшим

Автор: Екатерина Криль

Сегодня, 6 февраля, началось судебное рассмотрение дела Алладина Горчуева, совершившего наезд на четверых человек на улице Светловской.

На сегодшнем заседании гособвинение запросило для Горчуева три года и четыре месяца тюрьмы. Подсудимый, в свою очередь, полностью признал вину и заявил, что не намерен просить смягчения приговора.

Алладин Горчуев сейчас выплачивает пострадавшей стороне ущерб. Однако ему удалось выплатить лишь 30 тысяч рублей из 25 миллионов. Как сообщает телеканал "Продвижение", в прениях Горчуев заявил, что единственный его источник дохода - пенсия, поэтому он не может выплатить всю заявленную потерпевшими сумму.

ДТП произошло 11 октября прошлого года. Семья стояла на остановке в ожидании общественного транспорта. Как рассказал на допросе Горчуев, он отвлёкся от дороги, потянувшись за сигаретами. В этот момент автомобиль сбил мать с тремя детьми. Шестилетняя девочка погибла на месте. Горчуев скрылся с места преступления. Явку с повинной он оформил после того, как его объявили в розыск.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Водитель сбил семью на ул. Светловская, отвлёкшись на сигареты

В Омске водитель сбил мать с тремя детьми и скрылся с места ДТП

r Теги  •  #ДТП #суд

Комментарии

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Татьяна Панкратова  •  6 февраля 2017, 20:05

Если он будет сидеть - он вообще ничего не заплатит. Где же он на зоне 25 миллионов возьмет? Мне кажется тут уже - или сидеть но не платить, или на принудительные работы для выплаты.

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Виктор Леонов  •  6 февраля 2017, 21:03

Хоть на зоне, хоть на воле, никогда с пенсии он эти деньги не выплатит. Здесь ничего не придумать.

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Алёна Ярошевич  •  6 февраля 2017, 18:03

Ну да, скоро помимо пенсии еще и десяток иждивенцев нарисуется и неизлечимое заболевание и еще куча смягчающих обстоятельств.

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Елена Скурихина  •  6 февраля 2017, 18:00

Зарезать человека ножом, нанести ещё увечья другим - 25 лет тюрьмы или пожизненное. Убить с помощью автомобиля ребёнка - 3 года 4 мес.? Это что за Законы в нашей стране такие?((((

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