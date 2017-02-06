Омич, сбивший мать с тремя детьми, не в состоянии платить пострадавшим

На сегодшнем заседании гособвинение запросило для Горчуева три года и четыре месяца тюрьмы. Подсудимый, в свою очередь, полностью признал вину и заявил, что не намерен просить смягчения приговора.
Алладин Горчуев сейчас выплачивает пострадавшей стороне ущерб. Однако ему удалось выплатить лишь 30 тысяч рублей из 25 миллионов. Как сообщает телеканал "Продвижение", в прениях Горчуев заявил, что единственный его источник дохода - пенсия, поэтому он не может выплатить всю заявленную потерпевшими сумму.
ДТП произошло 11 октября прошлого года. Семья стояла на остановке в ожидании общественного транспорта. Как рассказал на допросе Горчуев, он отвлёкся от дороги, потянувшись за сигаретами. В этот момент автомобиль сбил мать с тремя детьми. Шестилетняя девочка погибла на месте. Горчуев скрылся с места преступления. Явку с повинной он оформил после того, как его объявили в розыск.
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Если он будет сидеть - он вообще ничего не заплатит. Где же он на зоне 25 миллионов возьмет? Мне кажется тут уже - или сидеть но не платить, или на принудительные работы для выплаты.
Хоть на зоне, хоть на воле, никогда с пенсии он эти деньги не выплатит. Здесь ничего не придумать.
Ну да, скоро помимо пенсии еще и десяток иждивенцев нарисуется и неизлечимое заболевание и еще куча смягчающих обстоятельств.
Зарезать человека ножом, нанести ещё увечья другим - 25 лет тюрьмы или пожизненное. Убить с помощью автомобиля ребёнка - 3 года 4 мес.? Это что за Законы в нашей стране такие?((((