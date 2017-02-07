Главный полицейский Омска предложил открыть площадку для дрифтеров
Общество  •   7 февраля 2017, 12:59, последнее обновление 7 февраля 2017, 13:27  •  печать

Главный полицейский Омска предложил открыть площадку для дрифтеров

Автор: Екатерина Криль

По мнению руководителя, это могло бы решить проблему шумных водителей.

На сегодняшнем заседании комитета Городского совета был заслушан доклад начальника УМВД по городу Омску подполковника полиции Алексея Меркушова. После отчёта депутаты озвучили жалобы омичей на ночных гонщиков. Дрифтеры любят практиковаться в управляемых заносах на парковках торговых центров в городке Нефтяников и на Левом берегу.

Алексей Меркушов

Дрифтеров штрафуют за их незаконное развлечение. По словам Меркушова, в их излюбленных местах регулярно дежурят экипажи ППС, однако проблему можно решить по-другому.

Моё мнение, чтобы таких фактов у нас было меньше, надо определить специальное место для дрифтеров, где бы они не создавали проблем для жителей, - отметил Алексей Меркушов.

По словам представителей мэрии, к ним никто не обращался с предложением о строительстве специальной площадки для дрифтеров.

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Фото: Илья Петров

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r Теги  •  #видео #Горсовет #дрифт #УМВД

Комментарии

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Александр Комаров  •  7 февраля 2017, 14:33

Но ведь такая площадка, будет стоить немалых денег для бюджета города, хотя идея хорошая.

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