Главный полицейский Омска предложил открыть площадку для дрифтеров

На сегодняшнем заседании комитета Городского совета был заслушан доклад начальника УМВД по городу Омску подполковника полиции Алексея Меркушова. После отчёта депутаты озвучили жалобы омичей на ночных гонщиков. Дрифтеры любят практиковаться в управляемых заносах на парковках торговых центров в городке Нефтяников и на Левом берегу.
Алексей Меркушов
Дрифтеров штрафуют за их незаконное развлечение. По словам Меркушова, в их излюбленных местах регулярно дежурят экипажи ППС, однако проблему можно решить по-другому.
Моё мнение, чтобы таких фактов у нас было меньше, надо определить специальное место для дрифтеров, где бы они не создавали проблем для жителей, - отметил Алексей Меркушов.
По словам представителей мэрии, к ним никто не обращался с предложением о строительстве специальной площадки для дрифтеров.
Дрифтеры облюбовали парковку у гипермаркета "Лента"
Фото: Илья Петров
Но ведь такая площадка, будет стоить немалых денег для бюджета города, хотя идея хорошая.