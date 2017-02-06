Зимой в Омске продолжается озеленение улиц

Как рассказали в управлении дорожного хозяйства и благоустройства Омской области, новые крупномерные деревья хвойных пород уже были высажены вдоль улицы Спартаковской и Иртышской набережной. В настоящее время идёт высадка сосен на улицах Третьяковской и Рабиновича, а также высадка лиственных крупномеров - на улице Конева в районе Физкультурно-оздоровительного комплекса. Здесь уже посадили свыше 600 деревьев лиственных пород: клён, липу, рябину, иву шаровидную и др. Всего на участке запланировано высадить более 700 крупномерных деревьев.

Весь посадочный материал выкапывается вместе с земляным комом, а затем опускается в подготовленную с осени посадочную яму. Такой способ позволяет меньше травмировать корневую систему. "В зимний период мы высаживаем дерево, пока оно находится в состоянии покоя, это даёт возможность поднять приживаемость - на текущий момент она составляет приблизительно 90 %, - разъяснила главный агроном Управления дорожного хозяйства и благоустройства Галина Цыганова. - Особое внимание планируем уделить дорогам, где недавно выполнялся ремонт дорожного полотна, и где по новым нормативам возможны новые посадки. На наш взгляд, целесообразно обновить зелёные насаждения вдоль дорог по улицам Красных Зорь, Мельничной, Транссибирской, Красному Пути, Куйбышева, Рабиновича, Третьяковской, по проспекту Менделеева".

Добавим, что всего в течение года омские агрономы планируют посадить более двух тысяч крупномерных деревьев.