Омский Минздрав: иностранец с туберкулёзом сам не стал обследоваться
Общество  •   6 февраля 2017, 13:58, последнее обновление 6 февраля 2017, 15:40  •  печать

Омский Минздрав: иностранец с туберкулёзом сам не стал обследоваться

Автор: Екатерина Криль

В министерстве здравоохранения Омской области прокомментировали ситуацию с иностранцем, госпитализированным с туберкулёзом.

В минувшие выходные омские СМИ сообщили о том, что в общежитии института сервиса по улице Красногвардейской проживал молодой человек из Конго с якобы открытой формой туберкулёза. О заболевании стало известно лишь после того, как у иностранца возникла другая проблема со здоровьем и его прооперировали.

Как рассказала корреспонденту "Омск Здесь" замминистра здравоохранения Марина Костенко, у молодого человека не выявлена открытая форма туберкулёза, под наблюдением местных врачей он находится около полугода. Гражданин Конго является слушателем института, и в списках студентов его нет до сих пор. В вузе находится группа иностранных слушателей на коммерческой основе, и все они прошли обязательное флюорографическое обследование для заселения в общежитие. У нескольких человек выявили изменения в лёгких, и их отправили во фтизиатрическую службу. Подозрение на туберкулёз обнаружилось только у одного человека.

Так как нашлись определённые изменения в лёгких, ему было рекомендовано пройти дообследование в специализированном учреждении. Но пациент имеет право сам принимать решение, и он пошёл туда не сразу. Был два раза и приходил с ухудшениями. Ему поставили достаточно серьёзный диагноз, но он отказывался проходить дообследования, потому что ему пришлось бы вернуться в свою страну для решения этих вопросов. Один раз он даже поступил в стационар с пневмонией. Там его тоже обследовали на туберкулёз, - акцентирует Марина Костенко. 

Скорее всего, молодой человек приехал в Омск уже больным. Сейчас иностранец находится в палате интенсивной терапии реанимации, так как ему понадобилась повторная операция. Контактировавших с ним людей (в первую очередь родственника и переводчика) также проверили, заболевания не обнаружено. Наблюдение в общежитии продолжается.

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r Теги  •  #Марина Костенко #министерство здравоохранения #туберкулез

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