Мать упавшей в подвал спортсменки взыскала 20 тысяч с омской УК

Упавшая в подвал спортсменка временно утратила физическую активность и в результате пропустила несколько соревнований. Матери девушки удалось отсудить деньги у управляющей компании только со второй попытки.

Инцидент произошёл в феврале 2016 года. Несовершеннолетняя спортсменка, которая профессионально занимается бальными танцами, возвращалась домой с тренировки по улице Омской. Около дома № 114/3 она упала в нишу подвального эвакуационного выхода, которая не была оборудована предупреждающими знаками и стенками, выступающими над уровнем тротуара. В результате падения девушка получила ушибы и ссадины, которые не позволили ей некоторое время заниматься танцами. Спортсменка даже пропустила ряд важных соревнований.

Ответственность за содержание подвала лежала на ООО "УК "Жилищник 7", поэтому мать упавшей девушки подала в суд на эту компанию, требуя взыскать 50 тыс. руб. в счёт возмещения вреда здоровью дочери, а также 30 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Суд первой инстанции не стал удовлетворять иск женщины, посчитав факт падения спортсменки в подвал недоказанным. Сотрудники прокуратуры сочли это решение необоснованным и принесли на него апелляционное представление. В итоге решение суда первой инстанции было отменено.

- Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда согласилась с доводами прокурора и частично удовлетворила требования истицы, постановив взыскать с ООО "УК "Жилищник 7" компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.

Также в адрес директора управляющей компании было внесено частное определение, чтобы коммунальщики обезопасили подвальную нишу.