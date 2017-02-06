Прокуратура нашла нарушения в работе омского Фонда "Жилище"
Общество  •   6 февраля 2017, 12:00, последнее обновление 6 февраля 2017, 12:01  •  печать

Прокуратура нашла нарушения в работе омского Фонда "Жилище"

Автор: Виктория Стрельникова

Сроки строительства домов в микрорайоне "Московка-2", квартиры в которых ждут более 400 омичей, сдвигаются на неопределённое время. У застройщика - Фонда "Жилище", учредителем которого являются органы государственной власти Омской области, - возникли проблемы с подрядчиками.

Прокуратура Омской области провела проверку деятельности Фонда развития жилищного строительства "Жилище" при строительстве пяти многоквартирных домов в жилом комплексе "Московка-2" по Сибирскому проспекту. Дома здесь строятся с привлечением средств граждан. Квартиры ждут более 400 омичей. Но выясняется, что жилья они в ближайшее время могут и не дождаться.

Проверка показала, что строительство одного из домов приостановлено. Фонд никак не может найти подрядную организацию. Договор с предыдущим подрядчиком расторгнут ещё в июле 2016 года. При этом лишь спустя два месяца на официальном сайте фонда размещена информация об отборе подрядной организации для завершения строительства. Поскольку конкретных мер по завершению строительства принято не было, прокуратуре пришлось обращаться в суд, который наказал директора Фонда "Жилище". На тот момент его возглавлял Александр Носов. Ему был "выписан" административный штраф в две тысячи рублей.

Вместе с тем и сроки строительства остальных четырёх домов перенесены. Причина - нарушение подрядчиком графиков строительных работ, отсутствие денежных средств. Но своевременно уведомить об этом дольщиков руководство фонда почему-то не смогло.

Как поясняют в областной прокуратуре, в настоящее время новым руководством Фонда "Жилище" проводятся мероприятия, направленные на обеспечение строящихся многоквартирных домов источником теплоснабжения. Вопросы строительства и ввода в эксплуатацию указанных многоквартирных домов находятся на контроле прокуратуры области.

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r Теги  •  #дольщики #микрорайон Московка-2 #прокуратура #строительство

Комментарии

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Роман Орехов  •  6 февраля 2017, 12:06

Не веселая новость для потенциальных Новосёлов, куда раньше то смотрели, почему не частная организация в лице фонда такое допустить смогла

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