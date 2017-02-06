В Омске сотрудники МЧС вытащили из сугроба перевернувшийся автомобиль
Общество  •   6 февраля 2017, 11:35, последнее обновление 6 февраля 2017, 11:42  •  печать

В Омске сотрудники МЧС вытащили из сугроба перевернувшийся автомобиль

Автор: Вероника Делор

Омские пожарные помогли устранить последствия ДТП на Бульваре Архитекторов.

Вчера, 5 февраля, около 12:57 на Бульваре Архитекторов произошло дорожно-транспортное происшествие. Как оказалось, водитель автомобиля "Шевроле-Нива" не справился с управлением из-за гололёда и перевернулся, упав в сугроб на обочине дороги. Чтобы извлечь автомобиль, потребовалась помощь спасателей.

Уже спустя четыре минуты на место происшествия прибыло отделение 24-й пожарно-спасательной части. В кратчайшие сроки с помощью автоматической лебёдки автомобиль перевернули в горизонтальное положение, а затем извлекли из сугроба, - объяснил майор внутренней службы Тимофей Емельянов.

Как сообщает отдел пропаганды БДД ГИБДД УМВД по Омской области, пострадавший автомобиль вытаскивали с помощью новой пожарно-спасательной машины на базе японского производителя Isuzu, на которой есть автоматическая катушка с лебёдкой, выдерживающая 10 тонн. Это позволило в короткие сроки достать автомобиль из сугроба.

Отметим, что с начала 2017 года сотрудники МСЧ уже 127 раз участвовали в ликвидации ДТП, где в ходе проведения аварийно-спасательных работ было спасено 144 человека.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Омской области

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r Теги  •  #видео #ДТП #МЧС #сугроб #фото

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