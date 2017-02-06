Бывшего омского министра Вадима Меренкова оставили в СИЗО
Общество  •   6 февраля 2017, 11:23, последнее обновление 6 февраля 2017, 11:34  •  печать

Бывшего омского министра Вадима Меренкова оставили в СИЗО

Автор: Виктория Стрельникова

Экс-министру имущественных отношений Омской области продлили срок содержания под стражей. Вплоть до 29 марта он будет находиться в СИЗО.

Куйбышевский районный суд по ходатайству следствия продлил до 29 марта срок содержания под стражей бывшему министру имущественных отношений Омской области Вадиму Меренкову. Напомним, чиновник долгое время находился в бегах и сдался правоохранителям в конце сентября прошлого года. Он вместе с Юрием Гамбургом обвиняется в превышении должностных полномочий при продаже земли в посёлке Чукреевка. Как пояснили ИА "Омск Здесь" в пресс-службе СУ СК России по Омской области, в настоящее время Вадим Меренков знакомится с материалами уголовного дела. 

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что на сотрудников администрации Омска (Вадим Меренков с мая 2005 года был заместителем директора департамента имущественных отношений города) заведено уголовное дело из-за "потерянного" миллиарда рублей. Кто стал подозреваемым по этому уголовному делу, пока неизвестно. 

На чиновников мэрии Омска завели уголовное дело из-за потерянного миллиарда рублей

Гамбург, заручившись поддержкой Меренкова, ждёт пересмотра своего приговора

Бывшего омского министра Вадима Меренкова могут начать судить в следующем году

r Теги  •  #Вадим Меренков #министерство имущественных отношений #СИЗО #суд

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