Бывшего омского министра Вадима Меренкова оставили в СИЗО

Экс-министру имущественных отношений Омской области продлили срок содержания под стражей. Вплоть до 29 марта он будет находиться в СИЗО.

Куйбышевский районный суд по ходатайству следствия продлил до 29 марта срок содержания под стражей бывшему министру имущественных отношений Омской области Вадиму Меренкову. Напомним, чиновник долгое время находился в бегах и сдался правоохранителям в конце сентября прошлого года. Он вместе с Юрием Гамбургом обвиняется в превышении должностных полномочий при продаже земли в посёлке Чукреевка. Как пояснили ИА "Омск Здесь" в пресс-службе СУ СК России по Омской области, в настоящее время Вадим Меренков знакомится с материалами уголовного дела.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что на сотрудников администрации Омска (Вадим Меренков с мая 2005 года был заместителем директора департамента имущественных отношений города) заведено уголовное дело из-за "потерянного" миллиарда рублей. Кто стал подозреваемым по этому уголовному делу, пока неизвестно.