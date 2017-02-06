Омичка станцевала стриптиз на движущемся внедорожнике
Общество  •   6 февраля 2017, 10:35, последнее обновление 6 февраля 2017, 10:39  •  печать

Омичка станцевала стриптиз на движущемся внедорожнике

Автор: Артем Кримин

Высунувшись из люка автомобиля в бюстгальтере, омичка исполнила зажигательный танец. 

Видеозапись необычного инцидента появилась в социальных сетях. В ролике видно, как девушка в бюстгальтере, высунувшись из люка внедорожника, исполняет зажигательный танец. За рулём автомобиля находится мужчина, который улыбался и пританцовывал вместе с героиней видео. Девушка настолько увлеклась, что несколько раз толкнула бедром голову водителя.

- Пока одни омички берут в руки лопаты, другие в это время публично демонстрируют свои прелести и получают от жизни драйв, - прокомментировали видео администраторы паблика REGIK55 в социальной сети "ВКонтакте".

Отметим, что многие горожане осудили такое поведение девушки. Большая часть комментариев омичей содержит слова, которые нельзя публиковать в СМИ. Правда, среди гневных высказываний можно встретить мнения, одобряющие "выступление" омички. 

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r Теги  •  #внедорожник #стриптиз #танец

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