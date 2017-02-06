Омичка станцевала стриптиз на движущемся внедорожнике

Видеозапись необычного инцидента появилась в социальных сетях. В ролике видно, как девушка в бюстгальтере, высунувшись из люка внедорожника, исполняет зажигательный танец. За рулём автомобиля находится мужчина, который улыбался и пританцовывал вместе с героиней видео. Девушка настолько увлеклась, что несколько раз толкнула бедром голову водителя.

- Пока одни омички берут в руки лопаты, другие в это время публично демонстрируют свои прелести и получают от жизни драйв, - прокомментировали видео администраторы паблика REGIK55 в социальной сети "ВКонтакте".

Отметим, что многие горожане осудили такое поведение девушки. Большая часть комментариев омичей содержит слова, которые нельзя публиковать в СМИ. Правда, среди гневных высказываний можно встретить мнения, одобряющие "выступление" омички.