"ИрАэро" и "Северный ветер" полетят из Омска в Турцию

Назначены регулярные перевозчики на договорных авиалиниях между городами России и Турции в соответствии с нотами МИД России, сообщает пресс-служба Росавиации. Рейсы Омск - Анталья - Омск пять раз в неделю будет осуществлять авиакомпания "ИрАэро".
"Северный ветер" занял маршрут Омск - Стамбул - Омск с частотой полётов два раза в неделю, допуск на перевозки по которому авиакомпания получила в октябре. В перспективе авиакомпания "Азур эйр" может открыть полёты в Бодрум и Даламан.
Последние рейсы из Омска в Турцию состоялись в ноябре прошлого года.
интересно, а кто летать на Ганновер будет, а то Турция меня мало заботит