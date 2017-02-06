"ИрАэро" и "Северный ветер" полетят из Омска в Турцию

Росавиация назвала регулярных перевозчиков, которые будут летать из Омска в Турцию.

Назначены регулярные перевозчики на договорных авиалиниях между городами России и Турции в соответствии с нотами МИД России, сообщает пресс-служба Росавиации. Рейсы Омск - Анталья - Омск пять раз в неделю будет осуществлять авиакомпания "ИрАэро".

"Северный ветер" занял маршрут Омск - Стамбул - Омск с частотой полётов два раза в неделю, допуск на перевозки по которому авиакомпания получила в октябре. В перспективе авиакомпания "Азур эйр" может открыть полёты в Бодрум и Даламан.

Последние рейсы из Омска в Турцию состоялись в ноябре прошлого года.