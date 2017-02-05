Омские полицейские спасли из горящего дома мать с двумя детьми

Начальник УМВД России по Омской области Леонид Коломиец решил наградить участковых ОМВД РФ по Саргатскому району капитана полиции Константина Стукачёва и лейтенанта полиции Жаната Батаева за спасение женщины и двух её детей в возрасте 5 и 20 лет из пожара.

Полицейские патрулировали улицы в Саргатском районе, когда заметили задымление на улице Советской. Прибыв на место, они обнаружили в окне дома женщину с ребенком на руках и девушку.

Константин Стукачёв бросился к двери, где вместе с главой семьи попытался потушить возгорание, однако вскоре, оценив ситуацию, вернулся к напарнику, чтобы оказать помощь в эвакуации заблокированных мамы и детей. Жанат Батаев в это время сломал раму, взял на руки 5-летнюю девочку, а капитан полиции 20-летнюю девушку и отнесли их в патрульный автомобиль. Женщине стражи порядка также помогли выбраться и сопроводили ее к дочерям, - сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

После спасения женщины и детей участковые проверили, все ли жильцы выбрались из горящего дома. Убедившись, что семья находится в безопасности, сотрудники УМВД принесли пострадавшим от пожара теплую одежду и обувь, после чего отвели к соседям. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели мать и детей, с которыми всё оказалось в полном порядке.