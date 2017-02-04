Жители частного сектора Омска не хотят вывозить снег даже бесплатно

Бесплатная услуга по вывозу снега с территории частной застройки не пользуется популярностью.

В конце января городская администрация выделила частным домовладельцам талоны на вывоз собранного снега. Таким образом предполагается снизить угрозу весеннего подтопления. Однако пока интерес к льготе невелик.

Машин десять-двадцать пришли по талонам, - рассказал телеканалу "Продвижение" сотрудник специализированного полигона. - Пока ещё не кинулись, вывозят мало. Но в конце февраля или начале марта начнётся большая выводка снега с частного сектора.

По данным мэрии, на льготных условиях вывезено более 1200 кубометров снега. Для сравнения - ежедневно коммунальщики с городских дорог вывозят до 7700 кубометров снега.