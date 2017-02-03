Дорожному фонду Омской области добавили 680 млн руб.

В дорожный фонд региона дополнительно поступило 680 млн руб. Эти деньги остались неиспользованными с прошлого года.

В дорожный фонд Омской области поступило дополнительно 680 млн рублей за счёт неиспользованных остатков средств 2016 года (223 млн руб.) и акцизов на ГСМ (457 млн руб.). Решением регионального правительства, принятым на этой неделе, около 290 млн из общего объёма дополнительных поступлений направлено на реализацию программы "Развитие транспортной системы Омской области". В местные бюджеты поступит почти 110 млн руб. на строительство и реконструкцию автодорог, 19,5 млн руб. пойдут на содержание и ремонт дорог.

В региональном Минстрое пояснили, что за счёт выделенных средств планируется провести реконструкцию шести дорожных объектов общей протяженностью более 25 км, достроить три мостовых перехода в Усть-Ишимском районе, а также разработать проекты для выполнения дорожных работ в ближайшей перспективе.

В этом году также начнётся реконструкция дороги в Омском районе на шестикилометровом участке Калинино - Новая. Стоимость работ - 146 млн руб. Кроме того, предусмотрено финансирование в объёме 7 млн руб. на разработку проектно-сметной документации на строительство автодороги Комсомол - Спайка в Омском и Кормиловском районах.

Напомним, объём регионального дорожного фонда составляет 7,2 млрд руб., из них более 5,7 млрд руб. - средства областного бюджета, 1,46 млрд руб. - федеральные субсидии.