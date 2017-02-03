В Омскую область идут холода до -30 градусов
Общество  •   3 февраля 2017, 13:44, последнее обновление 3 февраля 2017, 14:00  •  печать

В Омскую область идут холода до -30 градусов

Автор: Екатерина Криль

На грядущей неделе омичам стоит ожидать переменчивую погоду и сразу два периода похолодания.

По прогнозу синоптиков, до следующей пятницы будет преобладать неустойчивый характер погоды с частыми перепадами атмосферного давления и контрастной температурой воздуха. В субботу, 4 февраля, ожидаются снег, метель, сильный порывистый ветер, вызванные прохождением циклонов и атмосферных фронтов. 

В воскресенье и понедельник температура воздуха в отдельных районах области понизится до -30° и ниже. Во вторник и среду температурный фон повысится, а к пятнице вновь похолодает, - рассказала начальник  отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

По предварительным данным, самыми холодными днями грядущей недели в Омске станут понедельник и пятница, когда температура воздуха опустится до -19...-20°C днём и -23...-24°C ночью.

Февраль в Омске будет холоднее обычного

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r Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #Ольга Демидова #погода

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