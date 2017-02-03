В Омской области получить дальневосточный гектар можно через МФЦ

Гектар земли на Дальнем Востоке можно будет получить через многофункциональные центры госуслуг.

В Омской области в многофункциональных центрах госуслуг по паспорту и СНИЛС можно получить гектар земли на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба регионального правительства. Получить землю может каждый гражданин России. Помогут получить дальневосточный гектар омичам и в областном филиале Федеральной кадастровой палаты. Пункты приёма филиала ведомства с 1 февраля оборудованы организованными рабочими местами для подачи заявления о предоставлении земельного участка через интернет-портал "надальнийвосток.рф".

Полученную землю можно использовать под строительство жилья, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность. Через пять лет можно будет арендовать или получить участок в собственность.