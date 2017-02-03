В Омской области получить дальневосточный гектар можно через МФЦ
Общество  •   3 февраля 2017, 11:10, последнее обновление 3 февраля 2017, 11:44  •  печать

В Омской области получить дальневосточный гектар можно через МФЦ

Автор: Василий Епанчинцев

Гектар земли на Дальнем Востоке можно будет получить через многофункциональные центры госуслуг.

В Омской области в многофункциональных центрах госуслуг по паспорту и СНИЛС можно получить гектар земли на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба регионального правительства. Получить землю может каждый гражданин России. Помогут получить дальневосточный гектар омичам и в областном филиале Федеральной кадастровой палаты. Пункты приёма филиала ведомства с 1 февраля оборудованы организованными рабочими местами для подачи заявления о предоставлении земельного участка через интернет-портал "надальнийвосток.рф".

Полученную землю можно использовать под строительство жилья, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность. Через пять лет можно будет арендовать или получить участок в собственность. 

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r Теги  •  #госуслуги #Дальний Восток #земля #МФЦ

Комментарии

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Сергей Кузнецов  •  3 февраля 2017, 12:03

Еще одна пустая затея. Народ, думается, так и хлынет в заповедные края!

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