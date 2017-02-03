Карантин в школах Омска вновь продлён
Общество  •   3 февраля 2017, 10:03, последнее обновление 3 февраля 2017, 10:22  •  печать

Карантин в школах Омска вновь продлён

Автор: Екатерина Криль

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе только растёт. В связи с этим школьные занятия пока отменены.

По информации мэрии Омска, карантин продлён до понедельника, 6 февраля, включительно. Возможно, на следующей неделе занятия в школах придётся вновь отменять.

Карантин в общеобразовательных учреждениях города ввели 25 января. Сегодня, 3 февраля, он должен был закончиться. Однако эпидемиологическая ситуация такова, что заболеваемость гриппом и ОРВИ не идёт на спад. По данным Роспотребнадзора, к началу февраля в Омске эпидемиологический порог был превышен на 74,05 %. Наибольшее превышение отмечено в возрастной группе 7-14 лет, где порог превышен по области на 120,01 %, по Омску - на 113,25 %.

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r Теги  •  #грипп #карантин #школа

Комментарии

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Miracle M  •  3 февраля 2017, 10:19

Хорошо школьникам, лишь бы только потом каникулы не сократили из-за карантина, а то не успеют уложиться в программу. Заболевшим - скорейшего выздоровления!

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Олеся Зубкова  •  3 февраля 2017, 10:59

Где ж хорошо школьникам? Дистанционное обучение никто не отменил. Будет очень некрасиво со стороны администраций если сократят школьные каникулы.

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