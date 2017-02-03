Карантин в школах Омска вновь продлён

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе только растёт. В связи с этим школьные занятия пока отменены.

По информации мэрии Омска, карантин продлён до понедельника, 6 февраля, включительно. Возможно, на следующей неделе занятия в школах придётся вновь отменять.

Карантин в общеобразовательных учреждениях города ввели 25 января. Сегодня, 3 февраля, он должен был закончиться. Однако эпидемиологическая ситуация такова, что заболеваемость гриппом и ОРВИ не идёт на спад. По данным Роспотребнадзора, к началу февраля в Омске эпидемиологический порог был превышен на 74,05 %. Наибольшее превышение отмечено в возрастной группе 7-14 лет, где порог превышен по области на 120,01 %, по Омску - на 113,25 %.