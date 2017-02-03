Омская олимпийская чемпионка выручила за продажу серёжек 37 тысяч рублей
Общество  •   2 февраля 2017, 15:45, последнее обновление 2 февраля 2017, 15:45  •  печать

Омская олимпийская чемпионка выручила за продажу серёжек 37 тысяч рублей

Автор: Варвара Козловская

Средства от продажи драгоценностей олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова направит больной онкологией девушке.

В Instagram Веры Бирюковой завершился аукцион по продаже золотых серёжек, которые она носила с 5 лет и в которых стояла на пьедестале в олимпийском Рио-де-Жанейро.

Несмотря на то, что начальная цена была 2 тысячи рублей с шагом в 200 рублей, первый отозвавшийся человек предложил за лот 10 тысяч рублей. Однако последнее предложение в сумму 37 тысяч рублей осталось за аккаунтом @lazarhleb, который представляет хлебозавод под Сочи. Все вырученные от продажи средства Вера Бирюкова направит в помощь акушеру Оксане Келехсаевой, у которой обнаружено онкологическое заболевание.

- Оксана сильный, несгибаемый человек, и она обязательно справится со своей болезнью. А наши с вами серьги отправляются к новому хозяину продолжать творить чудеса, @lazarhleb огромное человеческое спасибо, - написала спортсменка. 

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r Теги  •  #аукцион #благотворительность #Вера Бирюкова #деньги #серьги

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