Омская олимпийская чемпионка выручила за продажу серёжек 37 тысяч рублей

В Instagram Веры Бирюковой завершился аукцион по продаже золотых серёжек, которые она носила с 5 лет и в которых стояла на пьедестале в олимпийском Рио-де-Жанейро.

Несмотря на то, что начальная цена была 2 тысячи рублей с шагом в 200 рублей, первый отозвавшийся человек предложил за лот 10 тысяч рублей. Однако последнее предложение в сумму 37 тысяч рублей осталось за аккаунтом @lazarhleb, который представляет хлебозавод под Сочи. Все вырученные от продажи средства Вера Бирюкова направит в помощь акушеру Оксане Келехсаевой, у которой обнаружено онкологическое заболевание.

- Оксана сильный, несгибаемый человек, и она обязательно справится со своей болезнью. А наши с вами серьги отправляются к новому хозяину продолжать творить чудеса, @lazarhleb огромное человеческое спасибо, - написала спортсменка.