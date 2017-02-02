Спроектированный омичами мост появится на купюре 2000 рублей

Центробанк утвердил концепцию оформления двух новых банкнот. На одну из них попал объект, разработанный омской компанией.

Сегодня, 1 февраля, пресс-служба Банка России сообщила, что совет директоров банка принял окончательное решение об оформлении купюр номиналами 200 и 2000 рублей. На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя - изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На банкноте номиналом 2000 рублей появятся образы космодрома "Восточный" в Амурской области и моста на остров Русский во Владивостоке. Банкноты поступят в обращение в конце 2017 года.

Проект вантового моста через пролив Босфор Восточный разрабатывало омское НПО "Мостовик", ныне обанкроченное. Сооружение проектировалось в годы, когда мэр Омска Вячеслав Двораковский был ещё главным инженером "Мостовика".

Изображения для новых купюр выбирались в ходе трёхэтапного голосования россиян. Омские достопримечательности также участвовали в конкурсе, однако набрали слишком мало голосов, и ни один из предложенных омичами вариантов не смог преодолеть первого этапа.