С омских улиц убрали 30 нелегальных рекламных конструкций
Общество  •   1 февраля 2017, 13:25, последнее обновление 1 февраля 2017, 13:25  •  печать

С омских улиц убрали 30 нелегальных рекламных конструкций

Автор: Вероника Делор

Омская мэрия провела рейд в центре города по демонтажу рекламных штендеров.

В Центральном округе прошёл очередной рейд по выявлению незаконно установленных рекламных конструкций. Специалисты отдела контроля окружной администрации вместе с представителями Управления дорожного хозяйства и благоустройства привели в порядок две улицы - 10 лет Октября и Лермонтова, убрав 30 штендеров.

Подобные проверки проводятся еженедельно. Решение Омского городского Совета запрещает эксплуатацию нестационарных щитовых конструкций, - объяснил начальник отдела контроля администрации Центрального округа Георгий Синяков. - В 2016 году было демонтировано более 500 подобных конструкций. С начала 2017 года - 45 рекламных объектов, и работа в этом направлении будет продолжена.

После демонтажа незаконные штендеры возвращают владельцу по его просьбе, однако в любом случае нарушителю будет грозить протокол об административном правонарушении. Злостным нарушителям грозит штраф. Для физических лиц он составит от 1000 до 5000 руб., для должностных лиц - от 5000 до 20 000 руб., на юридических лиц - от 10 000 до 100 000 руб.

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r Теги  •  #незаконная реклама #омские улицы #рейд

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