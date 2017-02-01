С омских улиц убрали 30 нелегальных рекламных конструкций

В Центральном округе прошёл очередной рейд по выявлению незаконно установленных рекламных конструкций. Специалисты отдела контроля окружной администрации вместе с представителями Управления дорожного хозяйства и благоустройства привели в порядок две улицы - 10 лет Октября и Лермонтова, убрав 30 штендеров.

Подобные проверки проводятся еженедельно. Решение Омского городского Совета запрещает эксплуатацию нестационарных щитовых конструкций, - объяснил начальник отдела контроля администрации Центрального округа Георгий Синяков. - В 2016 году было демонтировано более 500 подобных конструкций. С начала 2017 года - 45 рекламных объектов, и работа в этом направлении будет продолжена.

После демонтажа незаконные штендеры возвращают владельцу по его просьбе, однако в любом случае нарушителю будет грозить протокол об административном правонарушении. Злостным нарушителям грозит штраф. Для физических лиц он составит от 1000 до 5000 руб., для должностных лиц - от 5000 до 20 000 руб., на юридических лиц - от 10 000 до 100 000 руб.