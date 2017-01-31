В Омск привезли 16 тонн нелегальных огурцов
Общество  •  31 января 2017, 11:47, последнее обновление 31 января 2017, 11:51  •  печать

В Омск привезли 16 тонн нелегальных огурцов

Автор: Вероника Делор

Омская торговая фирма нелегально ввезла партию овощей из Казахстана.

В январе 2017 года специалисты Россельхознадзора по Омской области установили факт нарушения законодательства в сфере обеспечения карантина растений. Как оказалось, в Омск из Республики Казахстан поступила партия свежих огурцов общим весом в 16 тонн.

ООО "Гринландия-ОТП" нарушила положение "О порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза", не сообщив в Управление Россельхознадзора о доставке партии огурцов. По факту нарушения по статье 10.2 КоАП РФ ООО "Гринландия-ОТП" привлекли к административной ответственности.

В Омске закрыли торговую точку, нелегально торгующую ветеринарными препаратами

В Омскую область не пустили 100 нелегальных овечьих шкур

r Теги  •  #административная ответственность #нелегальная деятельность #овощи

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
На чиновников мэрии Омска завели уголовное дело из-за потерянного миллиарда рублей  •  сегодня, 14:28
В Омске неподалеку от Парка Победы начали строить гостиничный комплекс  •  сегодня, 13:18  •   1
Прибывшему в Омск наркокурьеру грозит пожизненный срок  •  сегодня, 13:00
В Омске ночью сгорел павильон с фейерверками  •  сегодня, 11:30
В Омске 24-летний студент получил 130 часов обязательных работ за экстремизм в соцсетях  •  сегодня, 10:40  •   1
Двух омских мошенников этапировали в Мордовию  •  сегодня, 07:43
Еще новости
Ювелирный Союз 240Х400
Иети шоу 240х400
Вавилон