В Омск привезли 16 тонн нелегальных огурцов

В январе 2017 года специалисты Россельхознадзора по Омской области установили факт нарушения законодательства в сфере обеспечения карантина растений. Как оказалось, в Омск из Республики Казахстан поступила партия свежих огурцов общим весом в 16 тонн.

ООО "Гринландия-ОТП" нарушила положение "О порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза", не сообщив в Управление Россельхознадзора о доставке партии огурцов. По факту нарушения по статье 10.2 КоАП РФ ООО "Гринландия-ОТП" привлекли к административной ответственности.