Актриса из Омска родила вторую дочь от Игоря Петренко
Общество  •  31 января 2017, 09:14, последнее обновление 31 января 2017, 09:53  •  печать

Актриса из Омска родила вторую дочь от Игоря Петренко

Автор: Варвара Козловская

Дочь известных омских театральных актёров Давида и Илоны Бродских Кристина стала мамой во второй раз.

В семье актрисы Кристины Бродской и известного российского актёра театра и кино Игоря Петренко пополнение. Вчера, 30 января, актриса родила второго ребёнка, и снова - девочку.

О рождении малышки, имя которой пока что неизвестно, на своей странице в социальной сети рассказал счастливый дедушка - известный омский актёр Давид Бродский. "Дважды дед в 45 лет!" - написал он.

Напомним, Игорь Петренко и Кристина Бродская официально сочетались узами брака в конце сентября прошлого года, а через несколько дней устроили церемонию венчания. Супруги уже воспитывают дочь Софию-Каролину, которая родилась в 2014 году.

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r Теги  •  #актриса #Кристина Бродская #родила дочь

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