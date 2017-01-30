Омские сугробы рассмешили интернет 

Интернет-пользователи обсуждают фотографию обочины одной из омских дорог, на которой заметны многослойные сугробы.

30 января пользователь социальной сети Twitter с ником DedPachom поделился фотографией обочины одной из омских дорог. Омич обратил внимание на специфичные "кольца", которым можно изучать "историю зимы".

Фото сделал на улице 10 лет Октября, недалеко от перекрёстка с Куйбышева. Какой-то техникой аккуратно срезали сугробы, - сообщил нашему корреспонденту автор снимка.

Скриншот https://twitter.com/DedPachom

Фотография омских сугробов была выложена на интернет-портале "Пикабу" и стала одной из лучших публикаций дня по оценкам посетителей ресурса. Пользователи иронизируют, что в Омске специально не чистят снег, сохраняя его для геологических исследований. Также многочисленные слои снега напомнили интернет-аудитории эмблему Года экологии.

Омские чиновники регулярно отчитываются о тысячах кубометров снега вывезенных из Омска, однако горожане продолжают негодовать по поводу ледяной колеи на многих дорогах и заваленных снегом обочин.

Скриншот https://twitter.com/FyodorSamsonov