Омские сугробы рассмешили интернет 

30 января пользователь социальной сети Twitter с ником DedPachom поделился фотографией обочины одной из омских дорог. Омич обратил внимание на специфичные "кольца", которым можно изучать "историю зимы".
Фото сделал на улице 10 лет Октября, недалеко от перекрёстка с Куйбышева. Какой-то техникой аккуратно срезали сугробы, - сообщил нашему корреспонденту автор снимка.
Скриншот https://twitter.com/DedPachom
Фотография омских сугробов была выложена на интернет-портале "Пикабу" и стала одной из лучших публикаций дня по оценкам посетителей ресурса. Пользователи иронизируют, что в Омске специально не чистят снег, сохраняя его для геологических исследований. Также многочисленные слои снега напомнили интернет-аудитории эмблему Года экологии.
Омские чиновники регулярно отчитываются о тысячах кубометров снега вывезенных из Омска, однако горожане продолжают негодовать по поводу ледяной колеи на многих дорогах и заваленных снегом обочин.
Скриншот https://twitter.com/FyodorSamsonov
В Тюмени точно такие же сугробы. Никто не смеётся.
В Тюмени?Нет дорогой ,там-то как раз вовремя вывозят.А у нас по весне снег, тая, зальёт все отремонтированные дороги,,и наступит им опять...!И снова "чинуши" потребуют миллионы, итак из года в год и НИКТО за это не понесёт никакого наказания. Вот это просто вредительство!
Да, в Тюмени. Да, вывозят. Да, точно такие же сугробы. Никто не смеётся. Я в Тюмени.