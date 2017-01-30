Омские сугробы рассмешили интернет 
Общество  •  30 января 2017, 21:02, последнее обновление 30 января 2017, 21:42  •  печать

Омские сугробы рассмешили интернет 

Автор: Владимир Сахно

Интернет-пользователи обсуждают фотографию обочины одной из омских дорог, на которой заметны многослойные сугробы. 

30 января пользователь социальной сети Twitter с ником DedPachom поделился фотографией обочины одной из омских дорог. Омич обратил внимание на специфичные "кольца", которым можно изучать "историю зимы".

Фото сделал на улице 10 лет Октября, недалеко от перекрёстка с Куйбышева. Какой-то техникой аккуратно срезали сугробы, - сообщил нашему корреспонденту автор снимка.

Скриншот https://twitter.com/DedPachom

Фотография омских сугробов была выложена на интернет-портале "Пикабу" и стала одной из лучших публикаций дня по оценкам посетителей ресурса. Пользователи иронизируют, что в Омске специально не чистят снег, сохраняя его для геологических исследований. Также многочисленные слои снега напомнили интернет-аудитории эмблему Года экологии.

Омские чиновники регулярно отчитываются о тысячах кубометров снега вывезенных из Омска, однако горожане продолжают негодовать по поводу ледяной колеи на многих дорогах и заваленных снегом обочин.

Скриншот https://twitter.com/FyodorSamsonov

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r Теги  •  #вывоз снега #дороги #очистка от снега #сугроб #фото

Комментарии

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Persona Grata  •  30 января 2017, 22:29

В Тюмени точно такие же сугробы. Никто не смеётся.

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Bob Pavlov  •  30 января 2017, 23:43

В Тюмени?Нет дорогой ,там-то как раз вовремя вывозят.А у нас по весне снег, тая, зальёт все отремонтированные дороги,,и наступит им опять...!И снова "чинуши" потребуют миллионы, итак из года в год и НИКТО за это не понесёт никакого наказания. Вот это просто вредительство!

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Persona Grata  •  30 января 2017, 23:47

Да, в Тюмени. Да, вывозят. Да, точно такие же сугробы. Никто не смеётся. Я в Тюмени.

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