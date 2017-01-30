В Омской области пожарные выехали 112 раз на ложные вызовы

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Омской области, только в этом году спасатели выехали на 158 пожаров и 112 ложных вызовов. По статистике, вторые происходят почти каждый день.

Спасатели условно разделяют ложные вызовы на два типа: ошибочный и преднамеренный. В первом случае омичи принимают за пожар водяной пар, дым от огневых работ и похожие явления, которые воспринимают, как задымление. Кроме того, в данном случае законом не предусмотрена ответственность граждан, не смотря на то, что вызов ложный. Преднамеренные же вызовы - это заведомо ложные вызовы спасателей, за которые придётся ответить по закону. В МЧС объясняют ситуацию тем, что пожарные не имеют права игнорировать звонки, а из-за ложного выезда они могут не успеть отреагировать вовремя на реально возникший пожар.