В Омской области пожарные выехали 112 раз на ложные вызовы
Общество  •  30 января 2017, 16:33  •  печать

В Омской области пожарные выехали 112 раз на ложные вызовы

Автор: Вероника Делор

Только за январь омские пожарные выехали более чем на сотню ложных вызовов.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Омской области, только в этом году спасатели выехали на 158 пожаров и 112 ложных вызовов. По статистике, вторые происходят почти каждый день.

Спасатели условно разделяют ложные вызовы на два типа: ошибочный и преднамеренный. В первом случае омичи принимают за пожар водяной пар, дым от огневых работ и похожие явления, которые воспринимают, как задымление. Кроме того, в данном случае законом не предусмотрена ответственность граждан, не смотря на то, что вызов ложный. Преднамеренные же вызовы - это заведомо ложные вызовы спасателей, за которые придётся ответить по закону. В МЧС объясняют ситуацию тем, что пожарные не имеют права игнорировать звонки, а из-за ложного выезда они могут не успеть отреагировать вовремя на реально возникший пожар.

Телефоны экстренных служб оснащены автоматическим определителем номера, и все разговоры записываются. За заведомо ложное сообщение граждане привлекаются к ответственности вплоть до уголовной, - прокомментировали ситуацию в пресс-центре МЧС по Омской области.

 

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r Теги  •  #административная ответственность #ложный вызов #МЧС #уголовная ответственность

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