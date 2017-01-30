Омичи стали чаще ходить в баню
Общество  •  30 января 2017, 12:30, последнее обновление 30 января 2017, 12:32  •  печать

Омичи стали чаще ходить в баню

Автор: Варвара Козловская

Как отметили в администрации города, услуги муниципальных бань с каждым годом становятся всё более востребованными среди омичей.

В 2016 году льготные талоны на посещение муниципальных бань города получили 4849 омичей. Воспользоваться льготами могут инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, многодетные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, малообеспеченные граждане и пенсионеры, проживающие в неблагоустроенных и полублагоустроенных жилых помещениях. Для реализации права на льготу гражданам выдаются именные талоны на год.

Всего общее количество помывок в год составило 52. Льгота составляет 50 % от действующего тарифа, размер которого составляет 170 рублей на взрослого человека и 85 рублей на ребёнка до 7 лет.

- В каждом административном округе города, в том числе на отдалённых территориях функционируют муниципальные бани, оказывая банно-прачечные и другие бытовые услуги населению, - поясняет директор департамента общественных отношений и социальной политики администрации города Радмила Мартынова. - Всего бань 16. Хочется отметить, что этот вид социальной поддержки пользуется стабильным спросом у населения.

Так, например, если в 2008 году талоны получили 1789 человек, то в 2016 году специалисты Центра выдали уже 4849 талонов. Традиционно чаще других пользуются льготой пенсионеры - 3231 человек (67 %).

В Омске начали выдавать льготные талоны в бани на 2017 год

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r Теги  •  #баня #льготы #мэрия

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