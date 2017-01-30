Рога и копыта довели омскую предпринимательницу до приговора
Общество  •  30 января 2017, 11:30  •  печать

Рога и копыта довели омскую предпринимательницу до приговора

Автор: Артем Кримин

В Омске вынесли приговор бывшему гендиректору фирмы, которого подозревали в мошенничестве при поставке лома рогов северного оленя.

38-летняя Елена Молчанова обвинялась в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. В ходе следствия было установлено, что в июне 2015 года она, являясь гендиректором ООО "Капитал Групп", продала коммерческой фирме десять тонн лома рогов северного оленя за 8 млн руб., но товар так и не поставила. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого следователи установили, что полученные за поставку несуществующих рогов деньги женщина присвоила себе.

- После заключения сделки и перечисления на счёт ООО "Капитал Групп" всех денежных средств Молчанова уклонилась от исполнения взятых на себя обязательств, а 8 млн руб. похитила, причинив коммерческой фирме ущерб в особо крупном размере, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Интересно, что в ходе следствия и суде предпринимательница вину в совершенном преступлении не признала, однако вернула коммерческой организации все перечисленные деньги.

Куйбышевский районный суд в итоге приговорил Елену Молчанову к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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r Теги  •  #копыто #мошенничество #приговор #рога #суд

Комментарии

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Игорь Х  •  30 января 2017, 13:22

Если все деньги возвращены, то почему суд вынес обвинительный приговор?

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Юля Пучкова  •  30 января 2017, 13:36

Чтобы в следующий раз неповадно было, и перед тем, как залезть в чужой карман, десять раз подумала.

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