К февралю в Омске потеплеет

К выходным в Омске потеплеет до -6 градусов.

С 1 февраля и до конца периода фон атмосферного давления начнёт понижаться, пройдёт небольшой снег, и морозы ослабнут.

По прогнозу синоптиков, сегодня, 30 января, температура воздуха днём составит -15 градусов. Ожидается пасмурная погода. Завтра, 31 января, температура воздуха ночью -15 градусов ниже нуля, днём -10 градусов мороза. Пройдёт небольшой снег.

В среду, 1 февраля, существенных изменений не ожидается. Температура воздуха ночью 15 градусов ниже нуля, днём -14 градусов мороза. А в четверг, 2 февраля, дневная температура воздуха поднимется до -6 градусов. Ожидается пасмурная погода.

Такая погода продлится до конца недели, после чего столбик термометра опять опустится ниже -20 градусов.