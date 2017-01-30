К февралю в Омске потеплеет
Общество  •  30 января 2017, 10:50, последнее обновление 30 января 2017, 10:53  •  печать

К февралю в Омске потеплеет

Автор: Варвара Козловская

К выходным в Омске потеплеет до -6 градусов.

С 1 февраля и до конца периода фон атмосферного давления начнёт понижаться, пройдёт небольшой снег, и морозы ослабнут. 

По прогнозу синоптиков, сегодня, 30 января, температура воздуха днём составит -15 градусов. Ожидается пасмурная погода. Завтра, 31 января, температура воздуха ночью -15 градусов ниже нуля, днём -10 градусов мороза. Пройдёт небольшой снег.

В среду, 1 февраля, существенных изменений не ожидается. Температура воздуха ночью 15 градусов ниже нуля, днём -14 градусов мороза. А в четверг, 2 февраля, дневная температура воздуха поднимется до -6 градусов. Ожидается пасмурная погода.

Такая погода продлится до конца недели, после чего столбик термометра опять опустится ниже -20 градусов.

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r Теги  •  #погода #потепление #прогноз #Февраль

Комментарии

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Макс Павлов  •  30 января 2017, 11:09

Потепление это конечно неплохо, вот только все эти колебания температуры не лучшим образом сказываются на самочувствие, голова порой просто раскалывается :( .

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