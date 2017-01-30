Омичи смогут увидеть парад четырёх планет

Как рассказал директор Омского планетария Владимир Крупко, к веренице четырёх планет с 1 февраля присоединится ещё и Луна. Три планеты - Венеру, Марс и Луну можно наблюдать невооружённым глазом, а Уран и Нептун - только в телескоп.
- Интереснее всего наблюдать за Венерой - это самое яркое небесное тело после Луны, потом идёт Юпитер. Но скоро начнётся великое противостояние этой планеты с Марсом, и его будет видно лучше, - рассказал он.
Добавим также, что в среду, 1 февраля, в Омском планетарии пройдёт лекция "Все тайны Луны", где можно будет понаблюдать за Луной и планетами в телескоп.
Вообще-то, "парад" планет - в строгом астрономическом смысле, это понятие, подразумевающее несколько другое расположение планет. А здесь планеты просто-напросто выстраиваются в одну линию относительно земного наблюдателя. Но всё равно - красиво!