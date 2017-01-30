Омичи смогут увидеть парад четырёх планет
Общество  •  30 января 2017, 10:20, последнее обновление 30 января 2017, 10:25  •  печать

Омичи смогут увидеть парад четырёх планет

Автор: Дарья Молчанская

Уже сейчас на небе можно увидеть, как планеты Венера, Марс, Уран и Нептун соединились в одну линию.

Как рассказал директор Омского планетария Владимир Крупко, к веренице четырёх планет с 1 февраля присоединится ещё и Луна. Три планеты - Венеру, Марс и Луну можно наблюдать невооружённым глазом, а Уран и Нептун - только в телескоп.

- Интереснее всего наблюдать за Венерой - это самое яркое небесное тело после Луны, потом идёт Юпитер. Но скоро начнётся великое противостояние этой планеты с Марсом, и его будет видно лучше, - рассказал он. 

Добавим также, что в среду, 1 февраля, в Омском планетарии пройдёт лекция "Все тайны Луны", где можно будет понаблюдать за Луной и планетами в телескоп. 

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r Теги  •  #Владимир Крупко #парад #планета

Комментарии

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Tykhon Ivanov  •  30 января 2017, 12:10

Вообще-то, "парад" планет - в строгом астрономическом смысле, это понятие, подразумевающее несколько другое расположение планет. А здесь планеты просто-напросто выстраиваются в одну линию относительно земного наблюдателя. Но всё равно - красиво!

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