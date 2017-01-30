Омские педиатры отказались от квартир в Калининграде
Общество  •  30 января 2017, 08:57, последнее обновление 30 января 2017, 12:21  •  печать

Омские педиатры отказались от квартир в Калининграде

Автор: Василий Епанчинцев

Детские врачи из Омска не желают работать на территории эксклава.

Накануне руководство министерства здравоохранения Калининградской области провело встречу с недовольными родителями, сообщает kaliningrad-city24.ru. Поводом послужило сообщение на Facebook о том, что осмотр детей врачи производят без халатов и мытья рук. В Минздраве вынуждены были признать, что в регионе существует кадровый голод в детских поликлиниках.

Четыре педиатра приехали в Калининград из Омска, но двое из них предпочли покинуть эксклав. Тяжёлые условия труда вынудили их даже отказаться от предоставляемого жилья. Так, в Калининградской поликлинике на 20 тыс. детей должно быть 25 участков, а по факту их 12.

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r Теги  •  #Калиниград #педиатр

Комментарии

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Сергей Косарев  •  30 января 2017, 09:37

какой дурак самовольно захочет в зоне работать

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Татьяна Назарова  •  30 января 2017, 09:12

Хорошие педиатры в Омске тоже пригодятся. Видно в Калининграде совсем тяжело работать, раз врачей квартирами заманить не получилось. И правильно, по факту двойную работу вести придется, тут по вызовам набегаешься, никаких благ не захочется.

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