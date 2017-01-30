Омские педиатры отказались от квартир в Калининграде

Накануне руководство министерства здравоохранения Калининградской области провело встречу с недовольными родителями, сообщает kaliningrad-city24.ru. Поводом послужило сообщение на Facebook о том, что осмотр детей врачи производят без халатов и мытья рук. В Минздраве вынуждены были признать, что в регионе существует кадровый голод в детских поликлиниках.
Четыре педиатра приехали в Калининград из Омска, но двое из них предпочли покинуть эксклав. Тяжёлые условия труда вынудили их даже отказаться от предоставляемого жилья. Так, в Калининградской поликлинике на 20 тыс. детей должно быть 25 участков, а по факту их 12.
какой дурак самовольно захочет в зоне работать
Хорошие педиатры в Омске тоже пригодятся. Видно в Калининграде совсем тяжело работать, раз врачей квартирами заманить не получилось. И правильно, по факту двойную работу вести придется, тут по вызовам набегаешься, никаких благ не захочется.