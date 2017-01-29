Бывший председатель Куйбышевского райсуда Омска может уехать в Ханты-Мансийск

Аркадий Коба, возглавлявший Куйбышевский районный суд Омска, не теряет надежду покинуть Омск, переехав на новое место работы. Он может занять кресло заместителя председателя Ханты-Мансийского райсуда. Ранее ему не удавалось получить рекомендации на эту должность.

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) удовлетворила просьбу бывшего председателя Куйбышевского районного суда Аркадия Кобы. Он желал занять вакантное место зампреда Ханты-Мансийского райсуда, но местная квалификационная коллегия отказала ему в рекомендации. Мотивировано это тем, что кроме него претендентов на должность не было. Соответственно, нарушается порядок формирования судейского корпуса, который должен осуществляться на конкурсной основе. Решение хантымансийских коллег и оспаривал судья в ВККС.

Как сообщает портал «Право.ру», Аркадий Коба на заседании отмечал: если кроме него никто не заявился на должность, это не может быть основанием для отказа и попросил решение ККС отменить. ВККС, посовещавшись, удовлетворила его заявление.

Напомним, Аркадий Коба был председателем Куйбышевского районного суда Омска. В отставку он ушел сразу после принятия судом, им возглавляемым, решения о заключении под стражу первого зампреда областного правительства области Юрия Гамбурга. Впрочем, его уход связывают отнюдь не с Гамбургом, а родственными отношениями с Еленой Светенко, которая в то время боролась за должность зампреда Омского областного суда.