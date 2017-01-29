Бывший председатель Куйбышевского райсуда Омска может уехать в Ханты-Мансийск

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) удовлетворила просьбу бывшего председателя Куйбышевского районного суда Аркадия Кобы. Он желал занять вакантное место зампреда Ханты-Мансийского райсуда, но местная квалификационная коллегия отказала ему в рекомендации. Мотивировано это тем, что кроме него претендентов на должность не было. Соответственно, нарушается порядок формирования судейского корпуса, который должен осуществляться на конкурсной основе. Решение хантымансийских коллег и оспаривал судья в ВККС.
Как сообщает портал «Право.ру», Аркадий Коба на заседании отмечал: если кроме него никто не заявился на должность, это не может быть основанием для отказа и попросил решение ККС отменить. ВККС, посовещавшись, удовлетворила его заявление.
Напомним, Аркадий Коба был председателем Куйбышевского районного суда Омска. В отставку он ушел сразу после принятия судом, им возглавляемым, решения о заключении под стражу первого зампреда областного правительства области Юрия Гамбурга. Впрочем, его уход связывают отнюдь не с Гамбургом, а родственными отношениями с Еленой Светенко, которая в то время боролась за должность зампреда Омского областного суда.
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