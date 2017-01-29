За сутки в Омской области задержали 16 пьяных водителей

За сутки полицейский составили более 500 административных материалов за нарушение ПДД, 16 из них - за управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

За минувшие сутки в дежурные части Управления МВД России по Омской области поступило 1 044 сообщения о преступлениях и происшествиях. Так, было возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего, ранее судимого жителя Советского округа, у которого было изъято несколько разовых доз наркотика синтетического происхождения. Ещё одного 37-летнего жителя Советского округа задержали за кражу телефона и компьютера у 50-летней женщины.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, за сутки 92 человека привлечены к ответственности за распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения, ещё 7 - за мелкое хулиганство.

Кроме этого, 583 административных материала составлено полицейскими за нарушение ПДД, 16 из них - за управление транспортными средствами в нетрезвом виде. На дорогах города и области было зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека получил травмы различной степени тяжести.