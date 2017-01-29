За сутки в Омской области задержали 16 пьяных водителей
Общество  •  29 января 2017, 10:28, последнее обновление 29 января 2017, 10:58  •  печать

За сутки в Омской области задержали 16 пьяных водителей

Автор: Варвара Козловская

За сутки полицейский составили более 500 административных материалов за нарушение ПДД, 16 из них - за управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

За минувшие сутки в дежурные части Управления МВД России по Омской области поступило 1 044 сообщения о преступлениях и происшествиях. Так, было возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего, ранее судимого жителя Советского округа, у которого было изъято несколько разовых доз наркотика синтетического происхождения. Ещё одного 37-летнего жителя Советского округа задержали за кражу телефона и компьютера у 50-летней женщины. 

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, за сутки 92 человека привлечены к ответственности за распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения, ещё 7 - за мелкое хулиганство.

Кроме этого, 583 административных материала составлено полицейскими за нарушение ПДД, 16 из них - за управление транспортными средствами в нетрезвом виде. На дорогах города и области было зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека получил травмы различной степени тяжести.

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r Теги  •  #МВД #нарушения #омские водители #пьянство

Комментарии

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Стелла Иванова  •  29 января 2017, 13:11

Пьяный водитель- это потенциальный убийца возможно не одного человека! Наказание за пьяное вождение должно быть серьёзным!

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Лариса Савельева  •  29 января 2017, 11:35

Неужели нельзя алкоголь и управление машиной разделить в своей голове, такси сейчас более чем доступно, слабые наверное на эту жидкость у нас люди, не могут выпить нормально и о таких подвигах забыть хоть на время.

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Макс Павлов  •  29 января 2017, 11:02

Подобным новостям уже давно не удивляюсь, сколько бы в новостях не передавали об очередной трагедии с участием пьяного водителя, люди все-равно будут наступать на прежние грабли.

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