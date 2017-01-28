Шутки омича понравились юмористам с ТНТ

В пятницу, 27 января, в телеэфир вышел новый проект канала "ТНТ". Победитель программы "Открытый микрофон" станет постоянным участником другого телешоу - Stand Up. В борьбу за этот приз вступил 34-летний Илья Швецов, лидер омской команды "Полиграф Полиграфыч", выступавшей в высшей лиги КВН.

Со сцены омич шутил про Рамзана Кадырова и НЛО, юбилее Руслана Белого (одного из жюри "Открытого микрофона"), патриархе Кирилле. "Это хороший юмор, - похвалил Илью Руслан Белый. - Хороший, взрослый юмор и про политику, и про религию". В целом судьи были благосклонны к Илье. Он продолжет участие в шоу в команде Тимура Каргинова.

Отметим, что ранее Илью Швецова можно было увидеть в шоу Stand Up в рубрике "Открытый микрофон".