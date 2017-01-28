Шутки омича понравились юмористам с ТНТ
Общество  •  28 января 2017, 15:47, последнее обновление 28 января 2017, 15:59  •  печать

Шутки омича понравились юмористам с ТНТ

Автор: Екатерина Криль

Известный омский кавээнщик Илья Швецов вновь появился в федеральном телеэфире.

В пятницу, 27 января, в телеэфир вышел новый проект канала "ТНТ". Победитель программы "Открытый микрофон" станет постоянным участником другого телешоу - Stand Up. В борьбу за этот приз вступил 34-летний Илья Швецов, лидер омской команды "Полиграф Полиграфыч", выступавшей в высшей лиги КВН.

Со сцены омич шутил про Рамзана Кадырова и НЛО, юбилее Руслана Белого (одного из жюри "Открытого микрофона"), патриархе Кирилле. "Это хороший юмор, - похвалил Илью Руслан Белый. - Хороший, взрослый юмор и про политику, и про религию". В целом судьи были благосклонны к Илье. Он продолжет участие в шоу в команде Тимура Каргинова.

Отметим, что ранее Илью Швецова можно было увидеть в шоу Stand Up в рубрике "Открытый микрофон".

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r Теги  •  #видео #ТНТ #юмор

Комментарии

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Евгения Шелохова  •  28 января 2017, 17:12

Илье желаю удачи и победы в шоу, буду болеть за него.

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