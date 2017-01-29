Возить детей можно будет только в автокреслах. Госавтоинспекторы - за, а вот родители - против

Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":

- Опасный треугольник. Возить детей можно будет только в автокреслах. Госавтоинспекторы - "за", а вот родители - "против".

- Поближе к земле. Омичи тратят миллионы, скупая коттеджи. Эксперты составили рейтинг посёлков.

- Как курица лапой! Что общего между росчерком на листке и музыкальным почерком, и почему мы практически разучились писать от руки?