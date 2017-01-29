Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":
- Опасный треугольник. Возить детей можно будет только в автокреслах. Госавтоинспекторы - "за", а вот родители - "против".
- Поближе к земле. Омичи тратят миллионы, скупая коттеджи. Эксперты составили рейтинг посёлков.
- Как курица лапой! Что общего между росчерком на листке и музыкальным почерком, и почему мы практически разучились писать от руки?
Хотя, с одной стороны, гибэдэшники и эксперты таки правы. Безопасность - превыше всего. Но что делать родителям? Мало того, что для многодетных семей о машине можно забыть. Где набраться столько денег на хорошие креслица, ведь некачественные изделия не исполняют своей функции? Словом, тут надо решать все на другом уровне. Вот взять бы да собраться всем сторонам, да выслушать друг друга, толк был бы..
Опасный треугольник - а в чем опасность? Только ли в разном отношении сторон к ситуации? Ведь, хотят родители или нет, а они давно уже возят в автокреслах детей. Проблема, думаю, в другом. Пора круто менять подход к обеспечению безопасности детей (да и самих водителей) на дороге. Но уж точно - не за счет выкачки денег на дорогущие кресла или штрафы.
Кресло помогает, не всегда бывают такие случаи, что даже и вред ребенку нанесет. А гибдд кормушка хорошая, какая безопасность может быть ребенку 8 лет а по росту и весу все 10-12 и как ему объяснить, поедешь здесь. Таксисты давно используют удерживающие устройство, если треугольник мягкий то не хуже чем кресло, а от лобового удара не только кресло, но и ремни не помогут, особенно на нашем автопроме.