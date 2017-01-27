Омская скорая помощь получила УАЗы для плохих дорог
Общество  •  27 января 2017, 17:16  •  печать

Омская скорая помощь получила УАЗы для плохих дорог

Автор: Валерия Шимановская

Медикам передано 15 машин скорой помощи. На вызовы они поедут уже в этот понедельник.

Пять автомобилей УАЗ отправят в сельские районы, где машины повышенной проходимости нужны больше всего. В Омске остаются десять "Газелей". По словам врачей, покупка новых карет пришлась кстати - сейчас из-за эпидемии гриппа и на медиков, и на автопарк легла двойная нагрузка.

Все машины куплены за счёт федерального бюджета. Как сообщает телеканал "Продвижение", в течение года будет выделено ещё 50 млн из областной казны для покупки десяти реанимобилей. 

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

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r Теги  •  #автомобиль #скорая помощь

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