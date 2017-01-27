На птицефабрике "Сибирская" продолжают выявлять нарушения

Государственная инспекция труда Омской области выписала АО "Птицефабрика "Сибирская", где в ноябре прошлого года произошёл взрыв, штраф в 230 тыс. руб. Выяснилось, что работники здесь в должной мере не обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Государственная инспекция труда по Омской области продолжает выявлять нарушения на АО "Птицефабрика "Сибирская". В начале ноября, напомним, здесь, в здании канализационной станции, произошёл взрыв. Погибло два человека. Как сообщает инспекция, внеплановая проверка стала профилактической и была проведена с целью предотвращения причинения вреда жизни и здоровью сотрудников акционерного общества.

Всего на птицефабрике на обслуживании находятся пять канализационных насосных станций, на четырёх из них отсутствуют постоянно обслуживающие работники. Машинисты насосных станций не в полной мере обеспечены спецодеждой и обувью, а также другими средствами индивидуальной защиты. Нижние отметки помещений машинного отделения насосной станции вообще не оборудованы вытяжной вентиляцией, лестницы и подмостки изготовлены в кустарных условиях, а резервуары в приёмных отделениях никак не ограждены или не закрыты крышками.

За все выявленные нарушения компании придётся заплатить несколько штрафов на общую сумму 230 тыс. руб. Ранее Трудовая инспекция выяснила, что на канализационной насосной станции не были установлены газоанализаторы.

Кроме того, как сообщили ИА "Омск Здесь" в пресс-службе СУ СК России по Омской области, в настоящее время по факту взрыва на птицефабрике продолжается расследование уголовного дела. Оно возбуждено по ст. 143 УК РФ - "Нарушение требований охраны труда". Сейчас следователем назначена взрывотехническая экспертиза.