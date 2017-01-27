Последние дни января в Омске будут морозными
Общество  •  27 января 2017, 16:12, последнее обновление 27 января 2017, 16:33  •  печать

Последние дни января в Омске будут морозными

Автор: Екатерина Криль

С приходом февраля мороз отступит.

По прогнозам омских синоптиков, с 28 по 31 января из-за антициклона на территории Омской области установится морозная погода без существенных осадков и со слабой изморозью. В ночные часы температура воздуха будет опускаться до -23...-27°C. Днём в Омске ожидается до -17...-20°C.

С 1 по 3 февраля фон атмосферного давления начнёт понижаться, будет отмечаться небольшой снег, морозы ослабнут, - сообщила ведущий инженер отдела метеорологических прогнозов ГМЦ Светлана Сенина.

Потепление доведёт среднюю температуру днём до -9°C, ночью до -11°C.

Февраль в Омске будет холоднее обычного

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r Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #погода

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