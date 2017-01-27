Последние дни января в Омске будут морозными

По прогнозам омских синоптиков, с 28 по 31 января из-за антициклона на территории Омской области установится морозная погода без существенных осадков и со слабой изморозью. В ночные часы температура воздуха будет опускаться до -23...-27°C. Днём в Омске ожидается до -17...-20°C.

С 1 по 3 февраля фон атмосферного давления начнёт понижаться, будет отмечаться небольшой снег, морозы ослабнут, - сообщила ведущий инженер отдела метеорологических прогнозов ГМЦ Светлана Сенина.

Потепление доведёт среднюю температуру днём до -9°C, ночью до -11°C.