Омские коммунальщики соскребли краску с цветных сугробов вместо того, чтобы убрать их
Общество  •  27 января 2017, 15:40, последнее обновление 27 января 2017, 16:01  •  печать

Омские коммунальщики соскребли краску с цветных сугробов вместо того, чтобы убрать их

Автор: Вероника Делор

Появилось видео, на котором работники коммунальных служб очищают сугробы от краски, но не убирают их.

Сегодня, 27 января, в омских пабликах появились фотографии сугробов, которые окрасили в яркие цвета. Как уже сообщал "Омск Здесь", цветные кучи снега расположились рядом с остановками общественного транспорта "Дом Туриста" и "Магазин "Голубой огонёк".

Администрация оперативно отреагировала на действия омичей, сообщает подписчик в паблике REGIK55. К своему посту омич прикрепил видео, на котором видно, что коммунальщики только соскребли краску с сугробов, вместо того, чтобы убрать их.

Вот только снег никто не убирал. Ребята тупо счищали краску с сугробов. А ведь для этого людей оторвали от реальной работы, затратили ГСМ и прочее, - написал в паблике очевидец происходящего.

Напомним, что ранее омичи пытались бороться с неубранными сугробами и колеями, подписывая их именем мэра. В прошлый раз ситуации закончились аналогичным образом.

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r Теги  •  #видео #вывоз снега #дороги #мэрия

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