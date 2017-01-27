Мэрии Омска придётся ремонтировать подземный переход у "Яблоньки" за свой счёт
Общество  •  27 января 2017, 15:12, последнее обновление 27 января 2017, 15:18  •  печать

Мэрии Омска придётся ремонтировать подземный переход у "Яблоньки" за свой счёт

Автор: Екатерина Криль

Объект не вошёл в границу благоустройства улицы Ленина.

Сегодня, 27 января, представлен проект благоустройства второй очереди улицы Ленина. Реконструкция коснётся только пешеходной и проезжей частей магистралей. Юбилейный мост и подземный пешеходный переход на площади Ленина в проект не вошли, однако на их ремонт планируется выделить средства из городского бюджета

Сейчас обсуждается ремонт подземного перехода, будем изыскивать возможность. Так же [как в проекте благоустройства] не получится, но мы постараемся, - рассказал первый замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Евгений Фомин.

Отметим, что пешеходная часть улицы Ленина будет замощена гранитом. Учитывая, что ремонт перехода будет финансироваться городским бюджетом, этот материал вряд ли будет использоваться.

Юбилейный мост в центре Омска отремонтируют за год

На улице Ленина появятся гранитные тротуары и новые пешеходные переходы

r Теги  •  #департамент городского хозяйства #подземный пешеходный переход #улица Ленина

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