Мэрии Омска придётся ремонтировать подземный переход у "Яблоньки" за свой счёт

Сегодня, 27 января, представлен проект благоустройства второй очереди улицы Ленина. Реконструкция коснётся только пешеходной и проезжей частей магистралей. Юбилейный мост и подземный пешеходный переход на площади Ленина в проект не вошли, однако на их ремонт планируется выделить средства из городского бюджета

Сейчас обсуждается ремонт подземного перехода, будем изыскивать возможность. Так же [как в проекте благоустройства] не получится, но мы постараемся, - рассказал первый замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Евгений Фомин.

Отметим, что пешеходная часть улицы Ленина будет замощена гранитом. Учитывая, что ремонт перехода будет финансироваться городским бюджетом, этот материал вряд ли будет использоваться.