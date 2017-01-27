Менеджера омского филиала АО "Тандер" заподозрили в мошенничестве

Омские следователи завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении менеджера компании АО "Тандер" Антона Дедкова. По их версии, он обманным путём похитил деньги фирмы, в которой работал.

- Дедков убедил предпринимателя заключить договор аренды нежилого помещения в р. п. Таврическое под размещение магазина, указав в документах завышенную сумму арендной платы - вместо 500 тыс. руб. прописано 700 тыс. руб. Он убедил предпринимателя перечислять избыточные 200 тыс. руб. на указанную им банковскую карту, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

За пять месяцев предприниматель перечислил в качестве арендной платы около 4 млн руб., в том числе 850 тысяч на указанную Антоном Дедковым банковскую карту.

Действиями обвиняемого, уверены следователи, АО "Тандер" были причинён материальный ущерб в крупном размере. Вину в совершении преступления, однако, Антон Дедков не признал. Тем не менее следователи собрали достаточную доказательную базу и передали материалы дела в прокуратуру. Позавчера, 25 января, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением прокурора было направлено в суд для рассмотрения по существу.