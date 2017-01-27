Омская мэрия решила, что горожане не мёрзнут в автобусах
Общество  •  27 января 2017, 11:05  •  печать

Омская мэрия решила, что горожане не мёрзнут в автобусах

Автор: Вероника Делор

Городская администрация сообщила, что техническое состояние и отопление в муниципальном транспорте соответствуют норме.

Как сообщает департамент транспорта мэрии Омска, при обслуживании муниципального транспорта в зимний период особенно внимательно следят за работой системы отопления в автобусах, троллейбусах и трамваях. На сегодняшний день салоны обогревают почти 5 тыс. отопителей, а 864 рабочих следят за их исправностью.

Согласно заводской комплектации в салоне автобуса устанавливается около 5-6 отопителей. Однако в настоящее время 11 % от общего числа автобусов имеют по 4-5 отопителей в салоне. С температурой воздуха в троллейбусах и трамваях ситуация лучше - их укомплектованность составляет 100 %. 

"Всё необходимое оборудование для ремонта отопителей в нашем парке имеется, - рассказал генеральный директор ОАО "ПАТП-2" Александр Кротов. - В зависимости от поломки ремонтные работы выполняют слесарь, медник и электрик. Обычно неисправности устраняем после отработанной смены или в ночь - ремонтные службы работают круглосуточно. За сутки выходят из строя по 3-4 отопителя из 600, установленных в автобусах нашего предприятия, ремонт которых оперативно выполняется".

По информации профильного департамента, в основном температура в салонах транспорта соответствует ГОСТу.

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r Теги  •  #департамент транспорта #отопление #температура #транспорт

Комментарии

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Макс Павлов  •  27 января 2017, 11:33

Как всегда, на бумаге все отлично, а вот в действительности зачастую дела обстоят совершенно иначе, в некоторых автобусах бывает даже холодней чем на улице....

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