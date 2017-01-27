Омская мэрия решила, что горожане не мёрзнут в автобусах

Как сообщает департамент транспорта мэрии Омска, при обслуживании муниципального транспорта в зимний период особенно внимательно следят за работой системы отопления в автобусах, троллейбусах и трамваях. На сегодняшний день салоны обогревают почти 5 тыс. отопителей, а 864 рабочих следят за их исправностью.

Согласно заводской комплектации в салоне автобуса устанавливается около 5-6 отопителей. Однако в настоящее время 11 % от общего числа автобусов имеют по 4-5 отопителей в салоне. С температурой воздуха в троллейбусах и трамваях ситуация лучше - их укомплектованность составляет 100 %.

"Всё необходимое оборудование для ремонта отопителей в нашем парке имеется, - рассказал генеральный директор ОАО "ПАТП-2" Александр Кротов. - В зависимости от поломки ремонтные работы выполняют слесарь, медник и электрик. Обычно неисправности устраняем после отработанной смены или в ночь - ремонтные службы работают круглосуточно. За сутки выходят из строя по 3-4 отопителя из 600, установленных в автобусах нашего предприятия, ремонт которых оперативно выполняется".

По информации профильного департамента, в основном температура в салонах транспорта соответствует ГОСТу.