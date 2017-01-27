Омичи стали чаще оформлять ДТП по европротоколу
Общество  •  27 января 2017, 11:00  •  печать

Омичи стали чаще оформлять ДТП по европротоколу

Автор: Виктория Стрельникова

За прошлый год количество ДТП, оформленных омичами по европротоколу, выросло почти на 10 %.

Россияне начали активно пользоваться оформлением ДТП по европротоколу. Как сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА), число таких автовладельцев возросло почти в два раза и составило более 480 тысяч человек. В настоящее время 30 % водителей прибегли к такому способу урегулирования автоспоров, тогда как в 2015 процент был на уровне 18.

- Политика госорганов и информационно-разъяснительная кампания РСА привели к увеличению проникновения европротокола. Автовладельцы стали активнее оформлять ДТП таким образом. Мы старались донести, что 68 % всех аварий покрываются лимитом 50 тыс. руб., то есть не нужно из-за помятого бампера или царапины на крыле собирать огромные пробки, - пояснил президент РСА Игорь Юргенс.

Как сообщили ИА "Омск Здесь" в пресс-службе Союза автостраховщиков, в Омской области число заявок на прямое возмещение убытков в 2016 году составило 22,8 тыс. 42 % из них пришлось на европротокол (это почти на 10 % выше среднероссийской статистики). В 2015-м - 33 %, хотя количество заявок на возмещение вреда превышало 24 тысячи. Омичи опережают такие регионы, как Кемерово, Новосибирск, Саратов и даже Москву и Московскую область.

Особенность европротокола заключается в простом оформлении документов об аварии. Извещение заполняется и подписывается участниками ДТП с двух сторон. Не нужны ни сотрудники  ГИБДД, ни сотрудники страховых компаний. Когда действия и критерии попадают под европротокол, можно быстро освободить место ДТП.

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r Теги  •  #автовладелец #автострахование #ДТП #европротокол

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