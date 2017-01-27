Центральные улицы Омска "украсили" разноцветные сугробы

Сегодня утром вдоль центральных магистралей появились кучи собранного на дорогах снега, выкрашенные в красный и синий цвета. Сугробы можно увидеть, к примеру, рядом с остановками общественного транспорта "Дом Туриста" и "Магазин "Голубой огонёк". Видимо, таким образом омичи пытаются привлечь внимание к проблеме вывоза снега с улиц.

По данным департамента городского хозяйства мэрии, для содержания улично-дорожной сети зимой Омску необходимо около 600 единиц дорожной и специальной техники. При этом в муниципалитете есть вдвое меньше спецтехники, и она изношена на 60-80 %. Дополнительные снегоуборочные машины появятся не ранее второй половины февраля.