Центральные улицы Омска "украсили" разноцветные сугробы
Общество  •  27 января 2017, 10:46  •  печать

Центральные улицы Омска "украсили" разноцветные сугробы

Автор: Екатерина Криль

Этой ночью в городе появились снежные кучи, раскрашенные яркими цветами.

Сегодня утром вдоль центральных магистралей появились кучи собранного на дорогах снега, выкрашенные в красный и синий цвета. Сугробы можно увидеть, к примеру, рядом с остановками общественного транспорта "Дом Туриста" и "Магазин "Голубой огонёк". Видимо, таким образом омичи пытаются привлечь внимание к проблеме вывоза снега с улиц.

 

По данным департамента городского хозяйства мэрии, для содержания улично-дорожной сети зимой Омску необходимо около 600 единиц дорожной и специальной техники. При этом в муниципалитете есть вдвое меньше спецтехники, и она изношена на 60-80 %. Дополнительные снегоуборочные машины появятся не ранее второй половины февраля. 

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r Теги  •  #вывоз снега #дорога #фото

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