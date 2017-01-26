В Омске уничтожили 75 килограммов санкционных яблок

На территории плодоовощной базы Омска было обнаружено 75 килограммов яблок, страну происхождения которых установить не удалось. Опираясь на указ президента РФ от 29 июля 2015 года, в котором говорится о введении особых экономических мер в России, вся партия была тут же уничтожена на глазах собственника базы.

В пресс-службе омского управления Россельхознадзора отметили, что с начала года это первый случай выявления запрещённой растительной продукции в регионе. Всего с начала введения санкций было задержано и уничтожено почти 50 тонн санкционных товаров из Испании, Чехии, Польши, США и Нидерландов.

Фото: пресс-служба омского управления Россельхознадзора