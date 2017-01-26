В Омске уничтожили 75 килограммов санкционных яблок
Общество  •  26 января 2017, 17:34, последнее обновление 26 января 2017, 17:34  •  печать

В Омске уничтожили 75 килограммов санкционных яблок

Автор: Артем Кримин

Сотрудники омского управления Россельхознадзора уничтожили партию яблок с признаками перемаркировки. 

На территории плодоовощной базы Омска было обнаружено 75 килограммов яблок, страну происхождения которых установить не удалось. Опираясь на указ президента РФ от 29 июля 2015 года, в котором говорится о введении особых экономических мер в России, вся партия была тут же уничтожена на глазах собственника базы.

 

В пресс-службе омского управления Россельхознадзора отметили, что с начала года это первый случай выявления запрещённой растительной продукции в регионе. Всего с начала введения санкций было задержано и уничтожено почти 50 тонн санкционных товаров из Испании, Чехии, Польши, США и Нидерландов.

Фото: пресс-служба омского управления Россельхознадзора

С прилавков омского магазина изъяли санкционный сыр

В Омск не пустили санкционные грейпфруты из Турции

r Теги  •  #Россельхознадзор #санкции #яблоко

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Омская полиция разбирается со стрельбой на Московке  •  сегодня, 17:42
Отмена "Газелей" коснётся более тридцати маршрутов  •  сегодня, 17:18  •   1
Омские фехтовальщики-паралимпийцы взяли медали всех достоинств на Кубке России  •  сегодня, 16:50
Лжеработники пенсионного фонда крадут деньги у омичей  •  сегодня, 16:40
В Омске инспекторы ДПС спасли на трассе батюшку  •  сегодня, 16:29  •   1
Потребности омского рынка труда не соответствуют возможностям омичей  •  сегодня, 16:15
Еще новости
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон