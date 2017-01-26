Экс-судья, севший пьяным за руль, был хорош на прошлой работе
Общество  •  26 января 2017, 17:39, последнее обновление 26 января 2017, 17:46  •  печать

Экс-судья, севший пьяным за руль, был хорош на прошлой работе

Автор: Валерия Шимановская

Бывшие работодатели Константина Добрых, который накануне был задержан в пьяном виде за рулём, характеризуют его с положительной стороны.

Виляющую по дороге машину омичи заметили накануне на Ленинградском мосту. Опасное вождение стало причиной ДТП. Автомобиль Nissan Almera сначала врезался в отбойник, а затем на улице 3-я Енисейская вылетел в сугроб на обочине. За рулём иномарки сидел мужчина с признаками алкогольного опьянения, который предъявил удостоверение судьи.

Удостоверение оказалось просроченным. Выяснилось, что задержанный Константин Добрых уволился из Октябрьского суда около трёх лет назад. В последнее время он возглавлял правовой отдел в министерстве культуры Омской области. По данным телеканала "Продвижение", из Минкульта мужчина уволился 18 января по собственному желанию. Как пояснили журналистам, за время работы Константин Добрых "зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны".

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

СМИ: В Омске пьяный судья попал в ДТП в районе метромоста

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r Теги  •  #видео #Октябрьский районный суд #пьяный водитель #судья

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