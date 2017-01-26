Омский олень перепрыгнул двухметровый забор, когда искал самку
Общество  •  26 января 2017, 15:30  •  печать

Омский олень перепрыгнул двухметровый забор, когда искал самку

Автор: Вероника Делор

Омичи заметили оленя у парка 30-летия ВЛКСМ.

Сегодня, 26 января у парка 30-летия ВЛКСМ прохожие увидели на дороге оленя. Как передаёт "НГС.Омск" слова директора парка Константина Лукашевича, около 11:00 животное сбежало из пони-клуба "Карусель", который расположен на территории парка.

Он своей отличной физической формой шокировал даже сотрудников клуба. Он перепрыгнул 2-метровый забор, - цитирует "НГС.Омск" слова руководителя клуба.

Как оказалось, в настоящее время молодой олень переживает период гормонального всплеска, поэтому он сбежал искать самку. Погуляв по парку, животное вышло на улицу Масленикова. Работники клуба и парка уже через несколько минут сумели вернуть оленя в стойло.

Сейчас сотрудники "Карусели" решили найти ему самку, с которой он познакомится в ближайшую субботу.

Напомним, в апреле 2016 году произошла похожая ситуация, когда омские водители пожаловались на оленей, которые перекрыли автодорогу на въезде в город со стороны Кормиловки. Оказалось, что пять животных сбежали из шоу "Олени в Омске", и обычно они катают на себе детей и возят сани Санта-Клауса.

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r Теги  •  #животные #конный клуб #олень #парк 30-летия ВЛКСМ #побег

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