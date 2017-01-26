Омские охотники продолжают незаконно отстреливать косуль

Несмотря на то, что с 1 января охотничий сезон на косуль закончился, в регионе продолжаются нарушения правил охоты.

Как сообщили в региональном Минприроды, 20 января на территории общедоступных охотничьих угодий Нововаршавского района Омской области был выявлен факт незаконной добычи пяти особей косули сибирской.

- В ходе объезда территории инспекторами отдела охотничьего хозяйства были замечены следы снегохода. Следуя по ним, они заметили двух мужчин на снегоходах с добытыми животными. В настоящий момент правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту браконьерства, - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что в среднем в регионе насчитывается около 18 тыс. косуль. Сотрудниками учреждения было проведено 270 рейдов, в ходе которых проверено 250 лиц, выявлено 57 административных нарушений и изъято пять единиц охотничьего гладкоствольного оружия, а также возбуждено шесть уголовных дел.

В Минприроды просят охотников не нарушать правила охоты и относиться бережно к охотничьим ресурсам.