Казахстанский участок дороги Омск - Павлодар станет платным

Как сообщил заместитель председателя "Казавтожола" (аналог "Росавтодора") Темирхан Мендыгалиев, участок дороги Омск - Павлодар от Павлодара до границы двух стран до 2019 года станет платным. Плату за проезд будут брать только с грузовых машин, а деньги пойдут на ремонт и обслуживание трассы. О стоимости проезда пока не сообщается.

- Одной из задач государственной программы является обеспечение протяженности автодорог порядка шести тысяч километров до 2019 года. Система платности будет внедряться на основных транспортных коридорах страны, - цитирует Мендыгалиева Tengrinews.kz.

По его словам, в текущем году планируется проектирование системы платности на автомобильных дорогах протяженностью более пяти тысяч километров. Это международный коридор Западная Европа - Западный Китай, Щучинск - Петропавловск - граница Российской Федерации, Астана - Костанай - граница РФ на Троицк, Актобе - Уральск - граница РФ на Самару, Павлодар - граница РФ на Омск, Уральск - граница РФ на Саратов, Актау - Бейнеу, Атырау - Досор, Бейнеу - граница Республики Узбекистан.