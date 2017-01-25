Казахстанский участок дороги Омск - Павлодар станет платным
Общество  •  25 января 2017, 21:55, последнее обновление 25 января 2017, 22:13  •  печать

Казахстанский участок дороги Омск - Павлодар станет платным

Автор: Варвара Козловская

Омичам, которые соберутся ехать в Павлодар, придётся заплатить за проезд трассы.

Как сообщил заместитель председателя "Казавтожола" (аналог "Росавтодора") Темирхан Мендыгалиев, участок дороги Омск - Павлодар от Павлодара до границы двух стран до 2019 года станет платным. Плату за проезд будут брать только с грузовых машин, а деньги пойдут на ремонт и обслуживание трассы. О стоимости проезда пока не сообщается.

- Одной из задач государственной программы является обеспечение протяженности автодорог порядка шести тысяч километров до 2019 года. Система платности будет внедряться на основных транспортных коридорах страны, - цитирует Мендыгалиева Tengrinews.kz.

По его словам, в текущем году планируется проектирование системы платности на автомобильных дорогах протяженностью более пяти тысяч километров. Это международный коридор Западная Европа - Западный Китай, Щучинск - Петропавловск - граница Российской Федерации, Астана - Костанай - граница РФ на Троицк, Актобе - Уральск - граница РФ на Самару, Павлодар - граница РФ на Омск, Уральск - граница РФ на Саратов, Актау - Бейнеу, Атырау - Досор, Бейнеу - граница Республики Узбекистан.

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r Теги  •  #Казахстан #Павлодар #платная дорога

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