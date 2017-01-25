Все школы Омска закрыты на бессрочный карантин

О закрытии всех общеобразовательных учреждений города сообщила пресс-служба администрации Омска. Карантин вводится с завтрашнего дня, 26 января, и его срок не определён.

Отметим, что вчера занятия были полностью приостановлены только в восьми школах Омска, ещё семь средних учебных заведений закрылись в районах области. Большинство детских садов продолжают функционировать, закрывая некоторые группы. По данным Роспотребнадзора, эпидемиологический порог превышен по области на 34 %, в Омске - на 44 %. Наибольшее превышение заболеваемости отмечено в двух возрастных группах - старше 15 лет и 7-14 лет.