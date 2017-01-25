Все школы Омска закрыты на бессрочный карантин
Общество  •  25 января 2017, 20:51, последнее обновление 25 января 2017, 22:05  •  печать

Все школы Омска закрыты на бессрочный карантин

Автор: Екатерина Криль

Грипп и ОРВИ распространяются настолько быстро, что принято решение отправить школьников на внеплановые каникулы.

О закрытии всех общеобразовательных учреждений города сообщила пресс-служба администрации Омска. Карантин вводится с завтрашнего дня, 26 января, и его срок не определён.

Отметим, что вчера занятия были полностью приостановлены только в восьми школах Омска, ещё семь средних учебных заведений закрылись в районах области. Большинство детских садов продолжают функционировать, закрывая некоторые группы. По данным Роспотребнадзора, эпидемиологический порог превышен по области на 34 %, в Омске - на 44 %. Наибольшее превышение заболеваемости отмечено в двух возрастных группах - старше 15 лет и 7-14 лет.

Роспотребнадзор: Эпидемия гриппа в Омске закончится не скоро

Восемь школ Омска закрыты на карантин

r Теги  •  #грипп #карантин #школа

Комментарии

Добавить свой
@@@ Qwerty  •  25 января 2017, 22:50

все да не все.... не все школы закрыты.

Ответить
Последние новости
Омский лыжник стал серебряным призёром на первенстве России по спорту для глухих  •  сегодня, 17:37  •   1
В Омской области двое пострадали в ДТП с КамАЗом  •  сегодня, 16:45  •   2
В Омск придёт "убийца" WhatsApp и Skype  •  сегодня, 16:25  •   2
Омский Минпром выдавал маршрутные карты без конкурса  •  сегодня, 15:25  •   1
Омич пытался ограбить магазин, угрожая продавцу веткой  •  сегодня, 14:59
Михалков надеется, что москвичи изменят своё отношение к омскому "Движению"  •  сегодня, 14:20
Еще новости
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон