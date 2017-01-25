"Пятёрочке" запретили маркировать продукты гербом Омска

Торговой сети не дали разрешение на использование в магазинах одного из символов города.

Обращение ООО "Агроторг", омского представителя федерального ритейлера, рассматривалось на сегодняшнем пленарном заседании Городского совета. Изображение герба планировалось использовать для рекламы - установить стопперы "Покупай омское" на полках с местными продуктами.

Обсуждая вопрос, депутаты указали на то, что герб мог бы восприниматься покупателями как некий знак качества. При этом ручаться за свежесть продуктов муниципалитет не может. Против использования герба также выступил областной Союз предпринимателей.

В итоге обращение "Пятёрочки" было отклонено, чтобы не вводить в заблуждение потребителей и не компрометировать городской символ.