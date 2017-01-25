В Омском планетарии начнут показывать фильмы для маленьких детей

Сегодня, 25 января, в Омском планетарии состоялась пресс-конференция. На ней руководитель планетария Владимир Крупко рассказал о том, как изменился формат лекций с появлением нового проектора.

По сравнению со старым аппаратом новый даёт возможность увидеть на аналоге неба не 200 звезд, а 5600. Также яркость звёздных светил увеличилась в несколько раз. Гости планетария могут ощутить себя внутри корабля, увидеть, что случится с нашим Солнцем через 6 млрд лет, и пролететь сквозь галактики.

Как рассказал Владимир Крупко, занятия построены на материале, поступающем из Южно-европейской обсерватории. На его основании Омский планетарий уже создаёт собственные фильмы. В настоящее время омичи могут прослушать новые лекции: "Тайны Марса", "Все тайны Луны", "Чёрные Дыры", "Тёмная материя и тёмная энергия" и другие.

Астроном несколько раз подчеркнул, что на занятия в планетарий приходят с маленькими детьми. Однако для юных омичей ещё не придумали подходящий контент.

Сейчас много желающих родителей привезти своих детей трёх-четырёх-пяти лет, а с аналоговым планетарием мы делаем лекции более серьёзные, в основном для школьников. Надо, конечно, ребятишек приобщать к этому делу. С помощью этого аппарата мы, возможно, получим такую возможность, - объяснил Владимир Крупко.

Он рассказал, что недавно Омский планетарий вместе с организацией "Омскмама" провёл пробную лекцию для детей, которая позволила понять, чего бы хотелось юным омичам. Крупко склоняется к тому, чтобы показывать дошкольникам фильмы или проводить гибридные лекции, соединяющие несколько направлений и позволяющие свободно перемещаться по планетарию. Возможно, даже пригласят аниматоров.