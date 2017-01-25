В Омском планетарии начнут показывать фильмы для маленьких детей
Общество  •  25 января 2017, 16:57, последнее обновление 25 января 2017, 17:03  •  печать

В Омском планетарии начнут показывать фильмы для маленьких детей

Автор: Вероника Делор

На прошедшей сегодня пресс-конференции Владимир Крупко рассказал о новшествах, появившихся в Омском планетарии.

Сегодня, 25 января, в Омском планетарии состоялась пресс-конференция. На ней руководитель планетария Владимир Крупко рассказал о том, как изменился формат лекций с появлением нового проектора.

По сравнению со старым аппаратом новый даёт возможность увидеть на аналоге неба не 200 звезд, а 5600. Также яркость звёздных светил увеличилась в несколько раз. Гости планетария могут ощутить себя внутри корабля, увидеть, что случится с нашим Солнцем через 6 млрд лет, и пролететь сквозь галактики.

Как рассказал Владимир Крупко, занятия построены на материале, поступающем из Южно-европейской обсерватории. На его основании Омский планетарий уже создаёт собственные фильмы. В настоящее время омичи могут прослушать новые лекции: "Тайны Марса", "Все тайны Луны", "Чёрные Дыры", "Тёмная материя и тёмная энергия" и другие.

Астроном несколько раз подчеркнул, что на занятия в планетарий приходят с маленькими детьми. Однако для юных омичей ещё не придумали подходящий контент.

Сейчас много желающих родителей привезти своих детей трёх-четырёх-пяти лет, а с аналоговым планетарием мы делаем лекции более серьёзные, в основном для школьников. Надо, конечно, ребятишек приобщать к этому делу. С помощью этого аппарата мы, возможно, получим такую возможность, - объяснил Владимир Крупко.

Он рассказал, что недавно Омский планетарий вместе с организацией "Омскмама" провёл пробную лекцию для детей, которая позволила понять, чего бы хотелось юным омичам. Крупко склоняется к тому, чтобы показывать дошкольникам фильмы или проводить гибридные лекции, соединяющие несколько направлений и позволяющие свободно перемещаться по планетарию. Возможно, даже пригласят аниматоров.

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r Теги  •  #Владимир Крупко #дети #лекции #новая техника #Омский планетарий #пресс-конференция

Комментарии

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Виктор Квадрант  •  25 января 2017, 17:15

Цифры впечатляют! Обязательно схожу в ближайшее время. Насчет маленьких детей - конечно, приобщать надо, но стоит учитывать, что 3-4-х и даже 5-ти летние дети дольше 15 минут не могут высидеть спокойно.
Когда мы ходили семьёй, сынишке в 4,5 годика было интересно, минут через 15 начал егозить на стуле, а через 25 уже вовсю меня тянул уйти.

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