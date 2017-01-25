В Омскую область не пустили 100 нелегальных овечьих шкур

22 января специалисты пограничного ветеринарного надзора омского Россельхознадзора остановили автомобиль, следующий из республики Казахстан на территорию РФ. В ходе досмотра пограничники обнаружили 100 овечьих шкур.

Как оказалось, предоставленный на груз ветеринарный сертификат не зарегистрирован в информационной системе ЕАСУ Республики Казахстан. Это означало, что документы были незаконно оформлены или подделаны. Поэтому правонарушителя привлекли к ответственности и запретили провозить через границу овечьи шкуры.

Задержанную же партию отправили обратно, передав её государственной ветеринарной службе Республики Казахстан.